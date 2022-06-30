Он отметил, что за последние пару дней удалось взять в плен большинство солдат противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Кадыров отметил, что специалисты не дают прогнозов, когда завершится спецоперация в Лисичанске. Глава республики отметил, что за последние пару дней удалось взять в плен большинство солдат противника, а также получить иностранное вооружение.

Я как неспециалист говорю: сегодня-завтра мы там закончим. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск на Донбассе.

Видео: Telegram / Kadyrov_95