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Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска

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Он отметил, что за последние пару дней удалось взять в плен большинство солдат противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Кадыров отметил, что специалисты не дают прогнозов, когда завершится спецоперация в Лисичанске. Глава республики отметил, что за последние пару дней удалось взять в плен большинство солдат противника, а также получить иностранное вооружение.

Я как неспециалист говорю: сегодня-завтра мы там закончим.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск на Донбассе.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: глава чечни, лисичанск, освобождение, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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