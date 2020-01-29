Зеленский назвал тяжелой ситуацию для украинских войск на Донбассе

Глава Украины оценил обстановку около Лисичанска и Авдеевки.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал тяжелой ситуацию для войск на Донбассе. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего регулярного вечернего видеообращения к нации. Политик признал проблемы, которые фиксируются у ВСУ в районе таких городов как Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут).

Также в Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении - ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик полагает, что власти страны делают все необходимое для того, чтобы получить от западных союзников современные артиллерийские системы. Владимир Зеленский надеется на то, что Украина сможет за счет военной помощи надлежащим образом отвечать на наступление российских войск и сил ДНР и ЛНР.

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України