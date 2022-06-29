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Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

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Он считает, что альянс должен найти Киеву место в общем пространстве безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО дать его стране гарантии безопасности. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на саммите НАТО.

По словам украинского лидера, альянс должен найти Киеву место в общем пространстве безопасности. Он также призвал оказать Украине помощь с финансированием и поставками вооружений.

Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Захарова оценила идею Зеленского ввести термин "государство-террорист".

Видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, гарантии безопасности, нато, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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