Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО дать его стране гарантии безопасности. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на саммите НАТО.
По словам украинского лидера, альянс должен найти Киеву место в общем пространстве безопасности. Он также призвал оказать Украине помощь с финансированием и поставками вооружений.
Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Захарова оценила идею Зеленского ввести термин "государство-террорист".
Видео: YouTube / Зе!Президент
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все