На внешнем кольце КАД в Петербурге после столкновения загорелся автомобиль

Пожар остановил движение на КАД от проспекта Культуры в сторону Меги.

Вечером в понедельник на Кольцевой автодороге Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием легкового автомобиля, движение оказалось частично перекрыто.

Вечером 29 декабря на внешнем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга произошел пожар легкового автомобиля. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, возгорание произошло на участке трассы от проспекта Культуры в направлении торгового центра "Мега".

Видеозапись с места происшествия была опубликована очевидцами и зафиксировала горящий автомобиль на проезжей части КАД. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии на внешнем кольце КАД на километре 25+300 поступила в 17:40. По установленным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них загорелся.

В результате происшествия были заняты первая и вторая полосы движения. Сведения о наличии пострадавших на момент публикации уточняются.

Фото: Piter.TV