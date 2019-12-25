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В Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета
Сегодня, 17:28
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nadezhda_sib

В Петербурге отрицавшего Холокост ученого уволили из университета

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Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева, который ранее выступил с отрицанием Холокоста на вебинаре с учителями Ленобласти. Об этом "ТАСС" узнал от пресс-службы вуза.  

Страничка Владимира Матвеева, которая ранее была на сайте университета, теперь удалена. 

Также доктора технических наук, кандидата экономических наук уволили из СЗИУ РАНХиГС. Высказывания мужчины сочли недопустимыми ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения.

Напомним, Владимир Матвеев заявил о том, что число жертв геноцида евреев в период второй мировой войны преувеличено. Такое заявление он сделал накануне Дня памяти жертв Холокоста. На высказывания отреагировали главы еврейской общины Петербурга. 

Фото: оф.сайт СПбГЭУ

Теги: отрицание холокоста, предподаватель, холокост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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