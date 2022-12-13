В Петербурге отменили воздушную часть парада 9 Мая

Власти планируют усилить обычные меры безопасности по максимуму.

В этом году сократили программу празднования Дня Победы в Петербурге. Праздничный Парад пройдет без воздушной части. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

На другой день выступление авиации переносить не стали. Вариант проведения в очном формате не рассматривается, отметил Равин.

Дополнительные меры безопасности 9 Мая предпринимать не будут. Власти планируют усилить обычные меры по максимуму.

Сейчас город готовится к Параду Победы. В Северной столице перекрыли проезд по некоторым улицам.

На праздничном концерте выступят Розенбаум и Ваенга. Он начнется в 14:00. Вход на мероприятие свободный.

Ранее на Piter.tv: к 9 Мая учреждения культуры Ленобласти подготовили спектакли, общедоступные концерты, выставки.

Фото: Piter.tv