В Петербурге отменили воздушную часть парада 9 Мая

В этом году сократили программу празднования Дня Победы в Петербурге. Праздничный Парад пройдет без воздушной части. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
На другой день выступление авиации переносить не стали. Вариант проведения в очном формате не рассматривается, отметил Равин.
Дополнительные меры безопасности 9 Мая предпринимать не будут. Власти планируют усилить обычные меры по максимуму.
Сейчас город готовится к Параду Победы. В Северной столице перекрыли проезд по некоторым улицам.
На праздничном концерте выступят Розенбаум и Ваенга. Он начнется в 14:00. Вход на мероприятие свободный.
Ранее на Piter.tv: к 9 Мая учреждения культуры Ленобласти подготовили спектакли, общедоступные концерты, выставки.
Фото: Piter.tv
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