В Петербурге 4 мая ограничат проезд по нескольким улицам из-за репетиции парада Победы

Речь идет о главных магистралях Центрального района.

В центре Петербурга сегодня, 4 мая, перекроют несколько улиц. В городе проходит репетиция парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения города.

На нескольких улицах проезд ограничат на четыре часа. Автомобилисты не смогут проехать по главным магистралям города с 14:00 до 18:30. Проезд перекроют на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, на Миллионной улице, на проезде вдоль домов № 4 и № 6–8 по Дворцовой площади. Ограничения также коснутся набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцового проезда, Адмиралтейского проспекта (от Гороховой улицы до Невского проспекта), Адмиралтейской набережной и Невского проспекта (от Садовой улицы до Дворцового проезда).

По данным комитета по транспорту, аналогичные ограничения будут действовать с 07:00 до 12.30 часов 7 мая.



Парад Победы пройдет традиционно 9 Мая. Автомобилисты не смогут проехать по Дворцовой площади, набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной.

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Фото: Piter.tv