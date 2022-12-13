  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на концерте в День Победы выступят Розенбаум и Ваенга
Сегодня, 11:57
132
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на концерте в День Победы выступят Розенбаум и Ваенга

0 0

Зрители увидят  зарисовки из жизни военных лет.

В День Победы в Петербурге пройдет концерт на Дворцовой площади. Перед зрителями выступят Александр Розенбаум и Елена Ваенга. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Праздничный концерт "Мужество. Память. Победа" начнется в 14:00. Вход на мероприятие свободный. Петербуржцы услышат истории о мужестве 28 панфиловцев и героев Брестской крепости, о стойкости защитников Сталинграда и Севастополя, о жителях блокадного Ленинграда. Артисты подготовили музыкальные номера номера. 

Зрители увидят  зарисовки из жизни военных лет. Им покажут  фото- и кинохронику.  Кульминационным моментом в концертной программе  станет Всероссийская минута памяти, которая начнется в 19:00.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем".

Фото: Вконтакте /  Елена Ваенга

Теги: день победы, елена ваенга, концерт, розенбаум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии