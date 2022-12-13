В Петербурге на концерте в День Победы выступят Розенбаум и Ваенга

Зрители увидят зарисовки из жизни военных лет.

В День Победы в Петербурге пройдет концерт на Дворцовой площади. Перед зрителями выступят Александр Розенбаум и Елена Ваенга. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Праздничный концерт "Мужество. Память. Победа" начнется в 14:00. Вход на мероприятие свободный. Петербуржцы услышат истории о мужестве 28 панфиловцев и героев Брестской крепости, о стойкости защитников Сталинграда и Севастополя, о жителях блокадного Ленинграда. Артисты подготовили музыкальные номера номера.

Зрители увидят зарисовки из жизни военных лет. Им покажут фото- и кинохронику. Кульминационным моментом в концертной программе станет Всероссийская минута памяти, которая начнется в 19:00.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем".

Фото: Вконтакте / Елена Ваенга