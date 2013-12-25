В Петербурге открыли специальный обсерватор для больных со штаммом "омикрон"

По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".

В Петербурге открыли специальный обсерватор для больных коронавирусом новым штаммом "омикрон". Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал губернатор Петербурга.

По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря". Он отмечает, что заразность нового штамма значительно выше, чем у его предшественника. "Омикрон" значительно осложняет эпидобстановку в городе.

Также Беглов рассказал, что в Смольном уже начали прорабатывать несколько сценариев режима проведения новогодних каникул. В частности, есть вариант с учетом "дополнительного регулирования". Один из главных критериев – динамика заболеваемости.

На прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что в городе зафиксировали два случая заражения штаммом "омикрон". Штамм выявили у двух россиян, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Их изолировали в инфекционный стационар в индивидуальные боксы.

В понедельник, 20 декабря, Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге. Согласно документу, в больницах развернуто 8 002 койки для больных COVID-19. В пятницу, 18 декабря, их было 7 852. В настоящее время в стационарах находятся 6 045 человек (свободно 40% инфекционных коек для больных коронавирусом).

Фото: Piter.tv

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