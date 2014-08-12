В Петербурге обустроят Сад Милосердия в память о погибших в пандемию медиках

В Петербурге с начала пандемии коронавируса заразились более 47,7 тысяч медицинских работников, из них 112 человек не смогли побороть инфекцию.

В Петербурге на Пискаревском кладбище обустроят Сад Милосердия в память о погибших в пандемию врачах и медицинских сотрудников. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе Смольного.

Сквер расположат рядом с Клинической инфекционной больницы им. Боткина и Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова. Напомним, что ранее установили памятник "Печальный ангел" в память о погибших медиках в пандемию.

В городе на Неве с начала пандемии коронавируса заразились более 47,7 тысяч медицинских работников, из них 112 человек не смогли побороть инфекцию.

Piter.tv узнал, в каких городах России и каким образом почтили память медиков, которые боролись с пандемией COVID-19.

Фото: Piter.tv