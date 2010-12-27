В Петербурге нашли пропавшую после взрыва на Народного Ополчения собаку

Олли нашли в том же районе.

20 марта в Санкт-Петербурге наконец-то нашли терьера Олии, который бросился прочь от хозяйки после взрыва на проспекте Народного Ополчения. Как сообщают пользователи соцсетей, собаку заметили в 10 километрах от дома.

Рыжую собаку, поиски которой продолжались неделю, опознал прохожий. Он позвонил хозяйке и рассказал, что потерявшееся животное бегает около железнодорожной станции "Броневая". Неравнодушные петербуржцы оперативно бросились на поиска Олли.

Терьера удалось найти. Судя по фотографиям, жизнь на морозной улице сильно отразилась на домашнем питомце. Олли сильно похудела, а шерсть поменяла оттенок. На данный момент жизни собаки ничего не угрожает. Бедняжку вернули домой к хозяевам.

Напомним, 13 марта в многоэтажке по адресу проспект Народного Ополчения прогремел взрыв, в результате которого, выбило несколько панелей и пострадали три человека. После проверки Следственный комитет установил, что причиной стала утечка бытового газа. Жители смогли вернуться в свои квартиры только через пару дней. Позже стало известно, что во время происшествия, испугавшись шума, в неизвестную сторону убежала собака.

Фото: ВКонтакте / unreleased_dtp