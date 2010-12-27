После взрыва на Народного Ополчения пропала собака

Хозяйка обратилась за помощью к жителям Красносельского района.

После взрыва газа в многоквартирном доме на проспекте народного Ополчения пропала собака по кличке Оливия. Петербурженка в социальных сетях сообщила, что в момент сильного взрыва гуляла со своим терьером.

Хозяйка ирландского терьера Анна Фадеева рассказала, что ее любимица испугалась грохота и убежала в неизвестном направлении. Петербурженка добавила, что на Оливии был красный ошейник, на котором есть метка с гравировкой телефонов.

Оливию очень ждут дома, поэтому девушка прости жителей Красносельского района помочь найти испуганную собачку. Телефон Анны - 8-931-202-77-72.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что СК подтвердил теорию взрыва бытового газа на проспекте Народного Ополчения.

Фото: ВКонтакте / Аня Фадеева