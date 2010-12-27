СК подтвердил теорию взрыва бытового газа на проспекте Народного Ополчения

В жилом доме взорвался бытовой газ.

После проверки взрыва в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219 Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело. Количество пострадавших уточняется, причиной разрушения перекрытий стал бытовой газ.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК Петербурга вечером 13 марта, дело возбуждено по статье 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, в районе верхних этажей произошел взрыв бытового газа, в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших будет уточняться. Уточнили в ГСУ СК

Следственная группа пока не может войти в третий подъезд 219-го дома, спасатели проверяют целостность конструкций.

Известно, что один из трёх пострадавших был госпитализирован с ожогами. Рядом с местом происшествия жителям дома было предложено временно разместиться в гимназии № 399, которая находится рядом.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС