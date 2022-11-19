На 2-й Советской улице в Петербурге 15-летний подросток отравился бытовым газом

Пострадавший пошел принимать ванную, через полтора часа мать обнаружила его без сознания.

В квартире дома 12 по 2-й Советской улице в Петербурге ночью 3 декабря 15-летний подросток получил отравление бытовым газом. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший пошел принимать ванную, через полтора часа мать обнаружила его без сознания. В квартире стоял запах бытового газа.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова с острым ингаляционным отравлением бытовым газом.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ребенок отравился наркотическим препаратом после встречи с отцом.

Фото: Piter.TV