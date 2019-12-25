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В Петербурге ребёнок отравился наркотическим препаратом после встречи с отцом
Сегодня, 14:47
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В Петербурге ребёнок отравился наркотическим препаратом после встречи с отцом

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Неизвестно, каким образом препарат попал в организм мальчика, и причастен ли к этому его отец.

В понедельник, 27 ноября, в Петербурге был госпитализирован четырёхлетний мальчик с симптомами наркотического отравления. Установлено, что накануне ребёнок встречался со своим отцом. Об этом стало известно Piter.TV.

Как пояснила мать мальчика, после визита к отцу ребёнок начал странно себя вести. Она отметила, что у сына увеличилась сонливость, а затем проявились нервозность, эйфория, речь стала несвязной.

У пациента диагностировано отравление аптечным препаратом, который часто употребляют наркоманы.  Неизвестно, каким образом препарат попал в организм ребёнка, и причастен ли к этому его отец. В отношении родителя не предпринималась проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Бурцева 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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