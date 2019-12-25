В Петербурге ребёнок отравился наркотическим препаратом после встречи с отцом

Неизвестно, каким образом препарат попал в организм мальчика, и причастен ли к этому его отец.

В понедельник, 27 ноября, в Петербурге был госпитализирован четырёхлетний мальчик с симптомами наркотического отравления. Установлено, что накануне ребёнок встречался со своим отцом. Об этом стало известно Piter.TV.

Как пояснила мать мальчика, после визита к отцу ребёнок начал странно себя вести. Она отметила, что у сына увеличилась сонливость, а затем проявились нервозность, эйфория, речь стала несвязной.

У пациента диагностировано отравление аптечным препаратом, который часто употребляют наркоманы. Неизвестно, каким образом препарат попал в организм ребёнка, и причастен ли к этому его отец. В отношении родителя не предпринималась проверка.

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Фото: Piter.TV