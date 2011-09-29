  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В трехкомнатной квартире на Большой Пороховской нашли тела матери и двух малышей
Сегодня, 11:56
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В трехкомнатной квартире на Большой Пороховской нашли тела матери и двух малышей

0 0

По предварительным данным, они отравились газом.

На Большой Пороховской, 10,  в квартире умерли мать и двое детей. Трагедия произошла накануне, 18 ноября. 

На место случившегося прибыли полицейские. Оперативники не нашли на телах погибших внешних признаков насильственной смерти. Трупы направили в морг для установления причины смерти. 

По информации Piter.tv, 39-летняя мать и ее дети умерли из-за отравления бытовым газом.

Стражи порядка изъяли следы пальцев рук, биоматерилы, документы, 2 медицинские карты, мобильный телефон, 3 контейнера с гомеопатическими препаратами, 3 банковские карты, газовую колонку, следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах погиб младенец во время домашних родов.

Фото: Pxhere

Теги: бытовой газ, отравление газом, погибла мать, улица большая пороховская, умерли дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии