В трехкомнатной квартире на Большой Пороховской нашли тела матери и двух малышей

По предварительным данным, они отравились газом.

На Большой Пороховской, 10, в квартире умерли мать и двое детей. Трагедия произошла накануне, 18 ноября.

На место случившегося прибыли полицейские. Оперативники не нашли на телах погибших внешних признаков насильственной смерти. Трупы направили в морг для установления причины смерти.

По информации Piter.tv, 39-летняя мать и ее дети умерли из-за отравления бытовым газом.

Стражи порядка изъяли следы пальцев рук, биоматерилы, документы, 2 медицинские карты, мобильный телефон, 3 контейнера с гомеопатическими препаратами, 3 банковские карты, газовую колонку, следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах погиб младенец во время домашних родов.

Фото: Pxhere