В Ленобласти мальчик отравился газом

Во Всеволожском районе Ленобласти подросток умер из-за отравления газом. Инцидент произошел в деревне Заневка. Об этом сообщили в ЛенТВ24.
Мальчик надышался газом для заправки зажигалок и потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь.
Добавим, что подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик воспитывался в Центре содействия семейному воспитанию №10.
Ранее на Piter.tv: на Тверской улице автомобилист совершил наезд на 12-летнего мальчика.
Фото: Piter.tv
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