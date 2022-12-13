В Ленобласти мальчик отравился газом

Ребенок надышался веществом для заправки зажигалок.

Во Всеволожском районе Ленобласти подросток умер из-за отравления газом. Инцидент произошел в деревне Заневка. Об этом сообщили в ЛенТВ24.

Мальчик надышался газом для заправки зажигалок и потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь.

Добавим, что подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик воспитывался в Центре содействия семейному воспитанию №10.

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Фото: Piter.tv