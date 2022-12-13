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В Ленобласти мальчик отравился газом
Сегодня, 13:37
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В Ленобласти мальчик отравился газом

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Ребенок надышался веществом для заправки зажигалок.

Во Всеволожском районе Ленобласти подросток умер из-за отравления газом. Инцидент произошел в деревне Заневка. Об этом сообщили в ЛенТВ24. 

Мальчик надышался  газом для заправки зажигалок и потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь.

Добавим, что подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик  воспитывался в Центре содействия семейному воспитанию №10.

Ранее на Piter.tv: на Тверской улице автомобилист совершил наезд на 12-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: заневка, ленобласть, отравление газом, умер мальчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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