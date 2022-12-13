На Тверской улице автомобилист совершил наезд на 12-летнего мальчика

Ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения машины.

В пятницу, 19 мая, в Колпинском районе школьник попал под машину. 13-летнего мальчика сбил автомобиль "Лада". Инцидент произошел на регулируемом перекрестке Тверской и улицы Ижорского Батальона.

По информации Piter.tv, ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения машины. В результате случившегося пострадавший попал в больницу. У ученика пятого класса диагностировали укушенную рану языка, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, что водитель за последний год за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался два раза.

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Фото: Piter.tv