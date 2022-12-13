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На КАД в ДТП погиб водитель "Шкоды"
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На КАД в ДТП погиб водитель "Шкоды"

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Известно, что за последний год водитель три раза привлекался  к административной ответственности за нарушения ПДД.   

В Приморском районе вечером 18 мая автомобилист погиб в ДТП. Инцидент произошел на 141-м километре КАД. По информации Piter.tv, в результате случившегося скончался 36-летний мужчина. 

Управляя машиной "Шкода", водитель не справился с управлением и столкнулся с машиной, которая двигалась в попутном направлении. 

Мужчина, который ехал на автомобиле чешского производства, получил серьезные травмы и скончался на месте случившегося.  Известно, что за последний год водитель три раза привлекался  к административной ответственности за нарушения ПДД.   

Ранее на Piter.tv: в ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль шкода, кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия,

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