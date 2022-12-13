На КАД в ДТП погиб водитель "Шкоды"

Известно, что за последний год водитель три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В Приморском районе вечером 18 мая автомобилист погиб в ДТП. Инцидент произошел на 141-м километре КАД. По информации Piter.tv, в результате случившегося скончался 36-летний мужчина.

Управляя машиной "Шкода", водитель не справился с управлением и столкнулся с машиной, которая двигалась в попутном направлении.

Мужчина, который ехал на автомобиле чешского производства, получил серьезные травмы и скончался на месте случившегося. Известно, что за последний год водитель три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее на Piter.tv: в ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка.

Фото: Piter.tv