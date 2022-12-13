Злоумышленник дважды выстрелил в неприятеля, а затем скрылся.

Ночью 20 мая в ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка. Ее устроил посетитель заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Злоумышленник дважды выстрелил в неприятеля, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина находится в больнице.

Правоохранители завели уголовное дело. Они разыскивают дебошира.

По предварительным данным, мужчины поссорились из-за сделки по продаже автомобиля. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv