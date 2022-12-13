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В ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка
Сегодня, 10:40
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В ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка

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Злоумышленник дважды выстрелил в неприятеля, а затем скрылся.

Ночью 20 мая в ресторане "Рыба моей мечты" произошла перестрелка. Ее устроил посетитель заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Злоумышленник дважды выстрелил в неприятеля, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина находится в больнице.

Правоохранители завели уголовное дело. Они разыскивают дебошира. 

По предварительным данным, мужчины поссорились из-за сделки по продаже автомобиля. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: со здания Контрольно-счетной палаты в переулке Антоненко украли флаг Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, перестрелка в ресторане, полиция, ранил посетителя, расследование, рыба моей мечты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Криминальные происшествия,

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