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В Шушарах погиб младенец во время домашних родов
Сегодня, 11:38
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В Шушарах погиб младенец во время домашних родов

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Мама малыша попала в больницу.

Накануне, 18 ноября, в Шушарах погиб новорожденный ребенок. Трагедия произошла на  Московском шоссе. Об этом сообщили "Невские Новости".

Мама малыша решила рожать не в больнице, а дома. На 42 неделе она родила мертвую девочку. Известно, что женщина не состояла на учете в женской консультации. 

Уроженка Таджикистана, которая потеряла ребенка, сейчас находится в тяжелом состоянии. Женщину доставили в больницу. Допрашивать ее пока нельзя. 

Известно, что женщина проживает в Петербурге уже пять лет. У нее есть еще двое детей, которые посещают школу Пушкинского района.

Ранее на Piter.tv: во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа.

Фото: Pexels

Теги: домашние роды, медицина, погиб малыш, полиция, скорая, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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