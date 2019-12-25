В Шушарах погиб младенец во время домашних родов

Мама малыша попала в больницу.

Накануне, 18 ноября, в Шушарах погиб новорожденный ребенок. Трагедия произошла на Московском шоссе. Об этом сообщили "Невские Новости".

Мама малыша решила рожать не в больнице, а дома. На 42 неделе она родила мертвую девочку. Известно, что женщина не состояла на учете в женской консультации.

Уроженка Таджикистана, которая потеряла ребенка, сейчас находится в тяжелом состоянии. Женщину доставили в больницу. Допрашивать ее пока нельзя.

Известно, что женщина проживает в Петербурге уже пять лет. У нее есть еще двое детей, которые посещают школу Пушкинского района.

Ранее на Piter.tv: во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа.

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