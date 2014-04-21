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В квартире петербуржца на 2-й Советской улице нашли оружие с патронами

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За ним в силу законодательства предусматривается административный надзор.

Задержан 29-летний житель дома по 2-й Советской улице, в квартире которого нашли оружие с патронами, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейские в ходе проверки жилья мужчины 11 октября обнаружили и изъяли несколько предметов, конструктивно схожих с оружием, и боеприпасы. За ним в силу законодательства предусматривается административный надзор. 

В результате проведенной экспертизы установлено, что среди изъятого – охолощенный автомат, два переделанных "кустарным" способом гладкоствольных пистолета и порядка 200 различных патронов. Горожанин на учете как владелец оружия не состоит. 

Кроме того, из квартиры мужчины забрали около 5 граммов гашиша. По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Ранее у жителя Выборга изъяли крупную партию амфетамина. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: 2-я советская улица, оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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