В квартире петербуржца на 2-й Советской улице нашли оружие с патронами

За ним в силу законодательства предусматривается административный надзор.

Задержан 29-летний житель дома по 2-й Советской улице, в квартире которого нашли оружие с патронами, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские в ходе проверки жилья мужчины 11 октября обнаружили и изъяли несколько предметов, конструктивно схожих с оружием, и боеприпасы. За ним в силу законодательства предусматривается административный надзор.

В результате проведенной экспертизы установлено, что среди изъятого – охолощенный автомат, два переделанных "кустарным" способом гладкоствольных пистолета и порядка 200 различных патронов. Горожанин на учете как владелец оружия не состоит.

Кроме того, из квартиры мужчины забрали около 5 граммов гашиша. По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Ранее у жителя Выборга изъяли крупную партию амфетамина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти