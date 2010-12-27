В Петербурге началась третья волна эвакуации судов

Анонимы рассылают угрозы и по-прежнему требуют биткоины.

Первая рабочая неделя декабря началась с эвакуации петербургских судов. По сообщению объединенной пресс-службы судов, посетителей и сотрудников учреждений в Невском, Выборгском и Приморском районах вывели на улицу.

Это уже третья волна эвакуации районных судов города. Первая случилась 28 ноября, вторая – 29 ноября. В выходные анонимы будто бы взяли себе отдых, а с понедельника снова принялись за рассылку электронных угроз. Сообщается, что анонимы по-прежнему требуют 120 биткоинов.

Ранее суд отклонил жалобу журналиста Голунова на бездействие следствия.

Фото: Piter.TV