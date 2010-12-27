В Петербурге снова эвакуируют суды

Вторая волна минирования затронула три учреждения.

На Петербург пошла вторая волна минирований. О "захвате" трех районных судов города сегодня, 29 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент эвакуируют посетителей и сотрудников Приморского, Невского и Выборгского судов. Во вчерашних массовых эвакуациях судов были виноваты анонимы, выславшие на электронные почты учреждений угрозы. Все они требовали вернуть биткоиновый долг, который якобы остался на бизнесмене Константине Малофееве. Сам предприниматель заявил, что не имеет отношения к происходящему. Проверки судов в четверг не выявили в зданиях опасных предметов и веществ.

Взялись за минирование 29 ноября вчерашние анонимы или новые неизвестные лица – пока неустановлено.

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Фото: Piter.TV