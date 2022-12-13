В Петербурге почти на 60% уменьшился ввод новостроек

В прошлом году на рынок петербургской недвижимости ввели 90 объектов от 25 застройщиков.

В прошлом году на рынок петербургской недвижимости ввели 90 объектов от 25 застройщиков. Всего сдали 42,6 тыс. квартир общей площадью 1,79 млн кв.м. Об этом 17 января пишет РБК-Петербург.

В прошлом году число новых объектов было на 59% больше. В то же время площадь квартир в выведенных за год ЖК сократилась на 30%. В рейтинге объектов, которые вывели на рынок за год, Петербург занял 14-е место в стране и четвертое по их площади. На продажу студий в городе пришлось 35% продаж.

Ранее новостройки вместо аварийного жилья ввели в Тихвине, Ивангороде и Луге. Ключи от новых квартир вручат примерно 400 семьям в Ленобласти.

Фото: piter.tv

