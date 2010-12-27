В Петербурге может появиться новый проездной

Он позволит совершить две поездки по цене одной.

В Северной столице ГУ "Организатор перевозок" разрабатывает новый проездной, который поможет совершать две поездки оп цене одной. Об этом заявил замдиректора предприятия Дмитрий Процкий.

По словам Процкого, неизвестно увидит ли свет новый проездной. Окончательное решение за Властями города на Неве. Разработка может появиться летом 2020 года. Примерная стоимость поездки обозначена в 40 рублей.

Напомним, что в Петербурге разработана новая транспортная реформа, согласно которой из города исчезнут все маршруты с буквой "К".

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Фото:Piter.TV