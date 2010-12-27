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Студенты из многодетных семей смогут бесплатно ездить в городском транспорте
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib

Студенты из многодетных семей смогут бесплатно ездить в городском транспорте

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Изменение в Социальном кодексе обсуждается в Смольном.

В Администрации Петербурга в очередной раз обсудили законопроект о бесплатном проезде студентов из многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба исполнительной власти 14-го июня. 

Это станет еще одной мерой социальной поддержки для многодетных семей. Студенты смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. 

Льготный проездной для остальных студентов останется. Он составляет 60% от стоимости обычного единого проездного. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очередной смольнинский комитет остался без председателя

Фото: pixabay.com

Теги: многодетные семьи, социальные льготы, студенты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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