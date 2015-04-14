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Эльгиз Качаев освобожден с поста председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Сегодня, 15:56
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Эльгиз Качаев освобожден с поста председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка

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Эту должность он занимал с 2013.

Эльгиза Качаева освободили от должности председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Администрации Петербурга. 

Его место займет заместитель председателя Комитета - Лидия Громова.

В 2008 году Эльгиз Качаев был главой Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. С 2012 назначен заместителем председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга С 2013 года - председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Газпром нефти" сократился совет директоров

Фото: gov.spb.ru

Теги: эльгиз качаев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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