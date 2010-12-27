Петербургские хостелы готовят к приему туристов на Евро-2020

Чиновники готовят преференции для владельцев хостелов и гостиниц в преддверии Евро-2020.

Петербург начала прорабатывать преференции для предпринимателей, занимающихся хостелами города. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Марков. В аппарате чиновника заметили, что сейчас гостиничный бизнес является важным направлением. На него ляжет ответственность в преддверии и во время проведения чемпионата по футболу Евро-2020.

В Смольном ускоряют подбор новых помещений и систему поощрений. На данный момент планируется переместить 308 средств размещения, которые смогут обслуживать 3 тысячи номеров. Известно, что 18 объектов уже переданы городом под нужды хостелов. До конца 2019 года будут проведены торги по 4 адресам, в которых можно будет обустроить гостиницу.

Проработайте дополнительно существующий перечень адресов под хостелы с тем, чтобы затраты инвесторов были минимальными. Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями наставил подчиненных Марков

Напомним, что с первого октября в силу вступает закон, запрещающий отелям и гостиницам находиться на территории жилого фонда. В связи с этим в Петербурге прекратят работу 44 подобных заведения.

Ранее Piter.tv писал о заявлении главы Центрального района: "Целесообразнее отдать дома на Тележной под гостиницу".

Фото: Piter.tv

