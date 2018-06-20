Эксперты назвали города России с самыми дешевыми отелями

В тройке самых бюджетных направлений оказались Петербург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Эксперты назвали города России, где можно снять самый дешевый отель. Анализировались отели с отдельными номерами, хостелы в расчет не брались. Данные опубликованы на сервисе Aviasales.

В тройку самых бюджетных направлений попали Петербург, Красноярск и Ростов-на-Дону. В этих городах одному человеку за ночь придется заплатить от 513 рублей. При этом отели расположены в двух-трех километрах от главных достопримечательностей.

В числе бюджетных городов также оказались Пермь (номера от 640 рублей), Уфа (от 680 рублей) и Челябинск (от 700 рублей). Москва заняла в этом рейтинге седьмое место. Стоимость одного номера за ночь начинается от 799 рублей с человека.

Самые дорогие отели находятся в Омске, где за ночь придется отдать от 960 рублей с человека.

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