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Будущих водителей могут лишить права на ошибку на теоретическом экзамене

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Изменения могут вступить в силу уже в 2020 году.

Госавтоинспекция может лишить права на ошибку будущих водителей, сдающих теоретический экзамен на права. Неверные ответы будут разделять по степени вероятности рисков, в случае принятия неверного решения в реальной жизни. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Например, если кандидат указывает неверный ответ в условной ситуации, который может привести к реальному дорожно-транспортному происшествию, то для него экзамен завершен. Также в ГИБДД намерены изменить систему выставления оценки по результатам теоретической части экзамена на права и в целом переработать экзаменационные задачи.

Все изменения могут начать действовать уже в 2020 году.

Ранее на Piter.TV: Прокуратура нашла водительские права у 12 петербуржцев с психическими заболеваниями.
Видео: Piter.TV

Теги: водители, гибдд, мвд, права
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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