По предварительным данным, три женщины предлагали иностранцам оформить фиктивные документы за сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

В Томске уличили нескольких владельцев хостелов в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным следствия, три женщины, владеющими хостелами, предлагали иностранным гражданам оформить фиктивные документы за сумму от 2 до 5 тысяч рублей. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили компьютеры, принтеры, телефонные устройства, а также поддельные бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Возбуждены три уголовных дела. Подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что двое сотрудников екатеринбургской редакции URA. RU были задержаны перед началом массовых обысков.

Видео: УМВД по Томской области