Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA. RU были задержаны перед началом массовых обысков

Следственный комитет еще не рассказал о причинах обысков, проводимых в офисе местного издания.

Перед обысками в редакции свердловского издания Ura.ru были задержаны двое сотрудников, включая редактора Дениса Аллаярова. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале E1.RU. В СМИ предположили, что оперативные мероприятия связаны с недавним задержанием бывшего сотрудника российских правоохранительных органов, который передавал журналистам информацию из ежедневной сводки МВД. Источник из местного издания "66.ru" сообщил о том, что следственные действия могут быть также связаны с тем что в 2020 году профсоюз "Альянс врачей" (организация включена Минюстом России в список иностранных агентов) финансировал Ura.ru.

Напомним, что утром пятого июня стало известно о том, что в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Оперативно связаться с главным редактором издания Дианой Козловой и другими сотрудниками редакции не удалось. Следственный комитет по региону также на текущий момент официально не прокомментировал происходящее. Сотрудники Ura.ru отметили, что обыски также проходят в квартирах ряда журналистов.

Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. заявление редакции

Преступная группа в составе с полицейским легализовала незаконно как минимум 27 иностранцев в Ленобласти.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал издания Ura. ru