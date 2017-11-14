В Петербурге появится больше хостелов и плавучих гостиниц

Чиновники Петербурга хотят увеличить количество хостелов и плавучих гостиниц города. Сейчас специалисты ищут способ сохранить туристический сегмент, который пострадал из-за ограничений в размещении. Ситуацией занимается аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Маркова.
Известно, что на данный момент в Смольном готовят перечень недвижимости, которую можно приспособить под хостелы и трехзвездочные гостиницы. Город уже передал 16 объектов предпринимателям на данные нужды. К концу 2019 года инвесторам предложат восемь помещений, в 2020-ом - еще 17 проектов. Также разрабатываются предложения по созданию плавучих отелей.
Напомним, что федеральное законодательство закрепило запрет на размещение хостелов в жилых зданиях.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге изменились нормы социального обслуживания.
Фото: Piter.tv
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