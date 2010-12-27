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В Петербурге изменились нормы социального обслуживания
Сегодня, 18:58
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lesjasap

В Петербурге изменились нормы социального обслуживания

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Чиновники расширили список льготных категорий.

Руководство Смольного одобрило поправки в закон о социальном обслуживании. Изменения коснутся несовершеннолетних жителей Петербурга. Благодаря нововведениям расширились льготные категории, которые смогут получать бесплатные услуги. Перечень услуг оптимизирован. Теперь к ним включена уборка жилых помещений лицам, не способным заниматься этим самостоятельно, а также временное предоставление технических средств реабилитации.

К таким категориям будут относиться сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрастном промежутке от 18 до 23 лет. Также чиновники увеличили список обстоятельств, согласно которым несовершеннолетних могут признать нуждающимися в социальном обеспечении. 

Напомним, что в перечень входят дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию,  дети-инвалиды и граждане, пострадавшие во время ЧС и вооруженных конфликтов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный объяснил, какую медицинскую помощь могут получать дачники Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: правки, смольный
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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