Смольный объяснил, какую медицинскую помощь могут получать дачники Петербурга

В крупнейших СНТ устанавливают модульные амбулаторные центры.

В Смольном рассказали, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать дачники Петербурга. Накануне вечером чиновники выехали в СНТ "Красногорское", чтобы проверить качество выездных услуг. Выбор даты не случаен: он приурочен к началу скрининг-обследований в местных садоводствах.

На обеспечение СНТ модульными врачебными амбулаториями из бюджета выделено около 32 миллионов рублей. В 2017-2018 годах в крупнейших садоводствах появились девять медицинских амбулаторий.

Напомним, что на территории города и Ленинградской области находится более тысячи садоводств. Там регулярно живут или посещают почти 2,5 миллиона человек. Согласно данным правительства Петербурга, около 1,5 миллионов пенсионеров и несовершеннолетних не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь в случае необходимости.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный косил траву и откачивал воду с территории полигона "Красный бор".

Фото: Piter.tv