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Смольный объяснил, какую медицинскую помощь могут получать дачники Петербурга
Сегодня, 17:54
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lesjasap

Смольный объяснил, какую медицинскую помощь могут получать дачники Петербурга

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В крупнейших СНТ устанавливают модульные амбулаторные центры.

В Смольном рассказали, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать дачники Петербурга. Накануне вечером чиновники выехали в СНТ "Красногорское", чтобы проверить качество выездных услуг. Выбор даты не случаен: он приурочен к началу скрининг-обследований в местных садоводствах.

На обеспечение СНТ модульными врачебными амбулаториями из бюджета выделено около 32 миллионов рублей. В 2017-2018 годах в крупнейших садоводствах появились девять медицинских амбулаторий.

Напомним, что на территории города и Ленинградской области находится более тысячи садоводств. Там регулярно живут или посещают почти 2,5 миллиона человек. Согласно данным правительства Петербурга, около 1,5 миллионов пенсионеров и несовершеннолетних  не могут вовремя получить квалифицированную медпомощь в случае необходимости. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный косил траву и откачивал воду с территории полигона "Красный бор".

Фото: Piter.tv

Теги: модульные медицинские амбулатории, садоводство, смольный, снт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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