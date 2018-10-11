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Смольный косил траву и откачивал воду с территории полигона "Красный бор"
Сегодня, 16:15
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nadezhda_sib

Смольный косил траву и откачивал воду с территории полигона "Красный бор"

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Полигон готовится к тому, чтобы перейти в ведение Минприроды.

На полигоне "Красный Бор" продолжаются работы по поддержанию объекта в безопасном состоянии. О них рассказал комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На этой неделе сотрудники учреждения много занимались открытыми картами-котлованами. Из-за сильных дождей рабочим пришлось откачивать воду с поверхности понтонов карт №№ 64, 68 во внутреннюю замкнутую систему дренажных каналов. Работы позволяют предотвратить в картах переполнение жидкими отходами. 

Второе направление деятельности - замена старых деформированных железобетонных водоотводных лотков обводного канала на шесть новых. Именно в них стекается вся сточная вода с территории полигона, в том числе собранная с поверхности понтонов карт-котлованов.  Пригодные водоотводные лотки очистили от накопленного ила.

Также в солнечную погоду косили траву на откосах обводного канала.  Это позволяет предотвратить пожары. Всего скосить надо будет 20 га. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полигон "Красный бор" в Ленобласти ликвидируют к 2024 году.

Фото: gov.spb.ru

Теги: красный бор, полигон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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