Глава Центрального района: "Целесообразнее отдать дома на Тележной под гостиницу"

Прошедшей зимой градозащитники представили КГИОП проект сохранения исторических зданий на Тележной. Ведомство отправило проект на доработку.

Администрация района вместе с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и экспертами решают дальнейшую судьбу территории и домов на Тележной улице, 21-29. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал глава Центрального района Максим Мейксин.

Конкретного решения по этой улице нет. <…> Но целесообразнее отдать эту территорию под гостиницы или хостелы. Недалеко находится Московский вокзал, и они были бы востребованы. Максим Мейксин

Прошедшей зимой градозащитники представили КГИОП проект сохранения исторических зданий на Тележной. Ведомство отправило проект на доработку. Сейчас дом №21 признан аварийным, расселен и находится в консервации. Территория огорожена забором. Недавно там выкашивали борщевик. Дом №31 тоже полностью расселен. Жители домов получили субсидии и квартиры в других районах города.

За полгода в Петербурге расселили более 1,8 тыс. коммуналок.

Фото: "Петербургский дневник"