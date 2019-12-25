В Петербурге миновала угроза наводнения

Затворы дамбы начали открывать накануне вечером.

В пятницу, 11 сентября, погода в Петербурге стала понемногу налаживаться. На момент 11:40 уровень воды в Неве упал до 73 см. Таким образом, угроза наводнения обошла город стороной.

В четверг, 10 сентября, из-за сильного шторма в Петербурге закрыли затворы дамбы. К вечеру уровень воды в Неве поднялся до 151 см. К полуночи он опустился до 92 см.

Затворы дамбы начали открывать уже в десять часов вечера накануне. КЗС начал работать в штатном режиме в 01:20 11 сентября.

Стоит отметить, что пристани со стороны Адмиралтейства в настоящий момент в норме. Тем временем, со стороны Васильевского острова они остаются немного подтопленными.

Ранее мы писали, что в Петербурге во время шторма спасатели выезжали более 400 раз.

Фото: Instagram / dora_myworld