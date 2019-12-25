В Петербурге во время шторма спасатели выезжали более 400 раз

В результате шторма пострадали два человека.

В Петербурге спасателям пришлось совершить 436 выездов для ликвидации последствий шторма. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Северной столице.

Стихия разбушевалась во второй половине дня 10 сентября. Спасатели 313 раз выезжали ликвидировать последствия падения деревьев, еще 123 раз на места, где падали слабозакрепленные конструкции. Также зафиксировано 25 случаев отрыва элементов кровли.

Ещё поврежденными оказались 25 автомобилей, не обошлось и без пострадавших. Козырьком торговой палатки ударило 53-летнюю женщину, у нее подозрение на сотрясение мозга и ушиб, также в больницу попал 35-летний рабочий, на которого упал автомобильный манипулятор.

Фото: Piter.TV