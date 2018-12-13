К 2032 году в Петербурге появятся 29 новых станций метро

На эти цели ежегодно будет выделяться по 30 млрд рублей.

К 2032 году в Петербурге должно появиться 29 новых станций метро. На эти цели ежегодно планируется выделять по 30 млрд рублей. Об этом заявил глава города на ежегодном отчете о работе правительства в Законодательном собрании.

Руководство "Метростроя" обязалось открыть три новых станции Фрунзенского радиуса ("Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская") в сентябре 2019 года. Власти города еженедельно следят за работой компании, которая неоднократно срывала сроки.

Кроме того, в Петербурге будут развивать наземный транспорт. Планируется запустить вторую и третью очередь трамбовочной линии "Чижик", которые дойдут до Ржевки. В январе 2020 года должно завершиться проектирование линии скоростного трамвая от станции метро "Южная" (проектное название "Шушар") до Колпино.

Ранее мы писали, что в "Яндексе" показали "переименованные" станции метро Петербурга.

Видео: YouTube