В "Яндексе" показали "переименованные" станции метро Петербурга

В рамках исследования было представлено, как бы выглядела подземка, если ее станции назывались в честь местных «точек притяжения».

При составлении карты были использованы данные карт "Яндекса". Пользователи отправляли запросы в радиусе 100 метров от вестибюлей метро, что и стало основным источником информации.

Выяснилось, что горожане чаще всего ищут, где находятся гипермаркеты и торговые комплексы. Так было "переименовано" около 15 станций. Пользователей также интересует наличие парков и соборов у станций метро: "Чернышевская" стала "Таврическим садом", а "Адмиралтейская" - "Исаакиевским собором".

Нашли своих почитателей концертные и театральные площадки . "Петроградскую" исследователи переименовали в "А2", "Технологический институт" - в "Космонавт", "Чкаловскую" - в "ЛДМ", а "Нарвскую" - в "ДК им. Горького".

Напомним, ранее мы рассказывали, что вторые вестибюли двух станций петербургского метро могут открыть к 2025 году.

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