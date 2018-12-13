Вторые вестибюли "Василеостровской" и "Балтийской" откроют в 2025 году

Строительство вторых вестибюлей необходимо из-за увеличивающегося пассажиропотока.

План по строительству вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" планируют изменить. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, открытый конкурс на корректировку открылся 30 апреля. Начальная цена контракта составила 90,048 млн рублей. Известно, что заявки потенциальных подрядчиков рассмотрят 30 мая и 13 июня. Подрядчиков, которые откорректируют вестибюли, выберут в середине июня. Победитель конкурса должен завершить работы с 2021-2025 годы.

Второй вестибюль станции метро "Балтийская" разместят на участке юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. А "Василеостровская" расположится возле дома № 38 по 11-й линии Васильевского острова.

В ведомстве отметили, что строительство необходимо из-за увеличивающегося пассажиропотока.

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Фото:Piter.TV