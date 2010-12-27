Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны быть сданы к 1 сентября

Сроки сдвигаются уже во второй раз.

Сроки сдачи трех станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" снова сдвинулись. В "Метрострое" назвали новую дату — 1 сентября 2019 года. Об этом заявили представители компании во время совещания с депутатами Законодательного собрания.

Напомним, Георгий Полтавченко обещал закончить строительство этих станций метро в 2018 году. Однако обещание так и не было исполнено. Вина за срыв сроков была возложена на генерального подрядчика — ОАО "Метрострой". Недавно в Смольном объявили о расторжении всех контрактов с компанией. Но после обращения ветеранов и рабочих "Метрострою" дали еще один шанс.

В начале февраля был поставлен ряд условий. В частности, компания должна была погасить долги перед сотрудниками и уладить разногласия с налоговыми органами. Кроме того, было решено, что три станции Фрунзенского радиуса будут сданы к 1 июля. Сегодня 19 февраля представители "Метростроя" пояснили, что к этому времени они уже не успевают.

Ранее мы писали, что суд удовлетворил мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС.

Фото: Piter.TV