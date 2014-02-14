В Петербурге из-за строительства метро может подорожать жилье

Рабочая станция прибавляет 10-15% к стоимости квартиры в зависимости от класса дома.

До 2032 года в Петербурге хотят открыть 12 новых станций метро. В их числе "Театральная", "Горный институт", "Кудрово", "Боровая", "Планерная" и другие. Эксперт рынка недвижимости Илья Паршиков уверен, что вокруг строящихся станций метро сильно взлетят цены на жилье. Об этом пишут "Невские Новости".

По его словам, рабочая станция метро прибавляет 10-15% к стоимости квартиры в зависимости от класса дома. Сегодня средняя цена одного квадратного метра в старых домах составляет 144,4 тысячи рублей, в новой вторичке – 190,8 тысяч рублей. Однушка в первичке стоит в среднем 3,7 млн рублей, двухкомнатная квартира – от 6,5 млн рублей, трехкомнатная – от 7 млн.

То есть уже сегодня за один квадратный метр придется отдать около 21 тысячи рублей. Эксперт уверен, что через 11 лет цены на недвижимость с большой вероятностью вырастут еще больше.

Ранее мы писали, что спрос на элитное жилье в Петербурге упал на 14%.

Фото: pixabay.com