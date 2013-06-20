Спрос на элитное жилье в Петербурге упал на 14%

С января по июнь в городе продали 183 "элитных" квартиры.

В первом полугодии 2021 года в Петербурге на 14% упал спрос на элитное жилье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

Так, с января по июнь в городе продали 23,3 тысячи квадратных метров элитного жилья, или 183 квартиры. Аналитики считают, что, несмотря на падение спроса, покупательская активность снизилась незначительно. Половина всех сделок на рынке приходится на уже сданные объекты.

Оказалось, что горожане предпочитают покупать элитное жилье уже в сданных объектах. На данный момент предложение не успевает за спросом на уже построенные ЖК.

Чаще всего элитное жилье в Петербурге покупают жители Калининграда, Москвы, Ярославля, Омска, Томска, Перми и Тюмени. По итогам 2020 года, в свободной продаже находились 114 "квадратов" элитного жилья, или 937 квартир в 18 ЖК.

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