К зданию бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности подъехала спецтехника

Дом на 2-м Муринском проспекте, 49, находится под угрозой сноса.

Здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49, собираются сносить. По информации "Фонтанки", ночью 30 октября к зданию 1955 года постройки подъехала спецтехника.

Бывший ВНИИ, выполненный в стиле сталинского неоклассицизма и оформленный ризалитом с восемью колоннами, не попал в реестр выявленных объектов культурного наследия: КГИОП отказался признать здание памятником. Еще весной 2019 года ходили слухи, что здание пойдет под снос, а на его месте возведут 11-этажный жилой дом, однако активисты отстояли дом.

Нынешней осенью собственник здания, ООО "Институт бумажной промышленности", расторг договоры аренды со всеми своими арендаторами, выселил из бизнес-центра детские кружки. Риск сноса здания стал реальным, и депутаты ЗАКСа обратились к губернатору Беглову с просьбой защитить непризнанный памятник архитектуры.

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Фото: Piter.TV