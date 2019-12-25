"Горэлектротранс" и комитет по транспорту исключили снос Василеостровского трамвайного парка

Предприятие и власти чтут традиции и напротив популяризируют трамвайный транспорт и его историю.

В петербургском "Горэлектротрансе" отреагировали на слухи о ликвидации Василеостровского трамвайного парка: ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что снос парка планируется якобы для реализации некоего инвестиционного проекта. Глава "Горэлектротранса" Денис Минкин поделился официальной позицией по данному вопросу, его слова передает пресс-служба предприятия.

По словам Минкина, руководство не рассматривает никакую возможность ликвидации или переустройства территории трамвайного парка на Васильевском острове, поскольку напротив работает над популяризацией трамвайной истории, развивает Музея городского электротранспорта и чтит традиции.

Это не стыкуется не только с прямыми должностными обязанностями директора ГУП, но и с моей личной гражданской позицией коренного ленинградца. Денис Минкин

Предприниматель отметил, что всего четыре года назад парк вернул себе статус действующего парка с сохранением на его территории Музея ГЭТ, а еще двумя годами раньше здания парка, три вагонных сарая, официально внесли в госреестр памятников истории и культуры. Постройки, по словам Минкина, нельзя сносить, а их реконструкция возможно только после согласования с КГИОП.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков поддержал позицию Минкина в эфире программы "Петербург против коронавируса" и заявил, что власти возражают против переделки парка под девелоперский проект. Напротив, в комитете есть планы закупить еще 80 машин для лучшего транспортного обслуживания.

Ранее мы рассказывали, что на проспекте Обуховской Обороны срезали столетние трамвайные опоры.

Фото: electrotrans.spb.ru