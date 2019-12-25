На проспекте Обуховской Обороны срезали столетние трамвайные опоры

Градозащитники до последнего надеялись, что опоры сохранят на историческом месте.

Старинные трамвайные опоры контактной сети на проспекте Обуховской Обороны полностью срезали. По информации градозащитников из ВООПИиК, появившейся 1 октября, металлические столбы демонтировали, оставив небольшие "пеньки".

Работы, по словам активистов, начались внезапно: вечером 30 сентября после демонтажа оставалось несколько опор. Контактную сеть трамвая перенесли на новые опоры раньше, но градозащитники надеялись, что опоры сохранят на их историческом месте, занятом еще в 1920-е годы.

Активисты отметили, что Музей городской скульптуры отказался брать опоры на свой баланс, поэтому конструкции лягут на склад Музея городского электрического транспорта.

Ранее мы писали, что башню со шпилем Дома причта на проспекте Обуховской Обороны отремонтируют до конца 2020 года.

Фото: ВООПИиК