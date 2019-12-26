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Башню со шпилем и фасады Дома причта отремонтируют до конца 2020 года
Сегодня, 13:16
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nadezhda_sib

Башню со шпилем и фасады Дома причта отремонтируют до конца 2020 года

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Объект воссоздадут в историческом облике.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге получил разрешение на воссоздание башенки Дома причта церкви Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками). Она находится на проспекте Обуховской Обороны, 33А. 

По информации "Фонтанки.ру", на четырехэтажном доме вновь появится утраченная башенка с двухметровым шпилем. Здание было построено в начале XX века. Фонд также занимается воссозданием церкви, которая является объектом культурного наследия. 

На данный момент специалисты уже провели ряд подготовительных работ, само воссоздание завершится до конца 2020 года. 

Ранее с Дома Чубакова на набережной реки Карповки демонтировали аварийную башню. 

Фото: kultfond.com

Теги: башня, восстановление, дом причта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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